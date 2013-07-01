Музей полиции в Майами

Многие из вас, возможно, известны со знаменитым сериалом производства США – «Полиция Майами: отдел нравов», однако не многие знают, что в этом же самом Майами есть место, которое своей популярностью и своими историями может переплюнуть любого сценариста.

Это единственный в своем роде музей в мире — Музей Американской полиции. Узнать это здание очень просто — на одном из фасадов здания буквально приклеен автомобиль. И нет, вы не ослышались. American Police Hall of Fame and Museum основан в 1960 году и тут можно проследить история развития полиции в Америке начиная с XVII века по наши дни.

Музей может предложить огромную экспозицию в которой находится более 11 тысяч экспонатов. Униформа и оружие, значки, необычные транспортные средства — далеко не весь перечень. Музей может похвастаться наличием уникальных объектов, таких как — газовая камера, электрический стул и гильотина. Помимо того, что со многими из этих предметов можно сфотографироваться, музей предлагает вам превратиться в сыщика или преступника, приняв участие в интерактивной игре.

А если вы хорошо владеете английским языком, то обязательно почитайте таблички возле экспонатов, потому что некоторые из них могут рассказать вам такую историю, от которой у самого маститого сценариста закружится голова.

Кроме этого, в музее находится Мемориал, посвященный памяти шести тысячам сотрудников полиции США, погибшим при исполнении служебных обязанностей, к памяти павших товарищей полицейские относятся очень трепетно.

Попасть в музей не сложно и не нужно выбирать какой-то специальный день. Он работает с 10:00 по 17:30. Стоимость одного билета составляет около $15, детям 4-12 лет дешевле. Найти это интереснейшее место можно по адресу 6350 Horizon Drive, Titusville, FL 32780, Майами, США.